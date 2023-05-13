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«Урал» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

13 Мая 2023 • 11:30 Комментировать
Урал
0:0
Оренбург
перерыв

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Оренбург».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Урал - Оренбург

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Протокол игры  
Урал0:0Оренбург
Помазун ИльяКулаков ДенисМамин Артём  32'Бегич СильвиеГогличидзе Лео  22'Мишкич ДаниэльСиссе ИбраимаРанджелович ЛазарВлут РайЮшин АлександрБикфалви Эрик
Запасные: Татаринов ЕвгенийИллой-Айет ЭммерсонБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаКаштанов АлексейБевеев МингиянЖелезнов ЮрийСунгатулин ФанильЕгорычев Андрей
Сысуев НиколайПолуяхтов ВладимирПерес МатиасГойкович РенатоПеченин КириллТитков НиколайКапленко КириллВера Лукас ГабриэльВоробьёв Дмитрий ДмитриевичОганесян СтепанМансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаГошев ЕвгенийКеняйкин АлексейОбухов ВладимирЭктов АлександрМарин ДжиммиКапустянский Данил
13 мая. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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