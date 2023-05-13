«Урал» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Оренбург
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Протокол игры
Помазун Илья•Кулаков Денис•Мамин Артём• 32'Бегич Сильвие•Гогличидзе Лео• 22'Мишкич Даниэль•Сиссе Ибраима•Ранджелович Лазар•Влут Рай•Юшин Александр•Бикфалви Эрик
Сысуев Николай•Полуяхтов Владимир•Перес Матиас•Гойкович Ренато•Печенин Кирилл•Титков Николай•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Оганесян Степан•Мансилья Брайан Эсекиэль
13 мая. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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