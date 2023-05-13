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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Крыльям» нужно выгрызать очки в матче с «Локомотивом» во что бы то ни стало»

13 Мая 2023 • 09:34 Комментировать
Крылья Советов
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Локомотив Москва
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14.05 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» примут на своём поле «Локомотив».

Эксперт отметил, что самарская команда, в отличии от «железнодорожников», обладает большой турнирной мотивацией и обязана набирать в предстоящей встрече очки.

«Всего одно поражение у «Локомотива» после зимней паузы. Команда продолжает уверенную поступь. У «Крыльев» же серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация. Самарцам нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало», — приводит слова Тихонова Metaratings.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице и опережает 12-е «Крылья Советов» на 10 очков. Очная встреча этих команд состоится завтра, 14 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Андрей Тихонов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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