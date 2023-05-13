Тихонов: «Если «Ростов» справится с эмоциями, то он безусловный фаворит в матче с «Сочи»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи».

По мнению эксперта, после обидно упущенной победы над «Спартаком» в игре 25-го тура (1:1) «Ростов» оказался в психологической яме. Поэтому для победы над «Сочи», который в своём последнем матче разгромно уступил «Локомотиву» (0:3), команде Валерия Карпина необходимо будет справиться с эмоциями.

«Сочи» только что угодили под «поезд» со счётом 3:0, и в активе при Хохлове пока только победа над «Торпедо». Турнирной мотивации давно нет, и у игроков наверняка чемоданное настроение. Если «Ростов» справится с эмоциями, то он безусловный фаворит», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится завтра, 14 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 26 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Сочинцы же с 34 баллами идут на 10-й строчке.