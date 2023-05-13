Йоканович высказался о Тюкавине и Смолове

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о нападающих команды Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове.

«Тюкавин - это футболист с отличным будущим. Если же говорить о Смолове, то это очень опытный игрок. Он вносит большой вклад в команду», - передает слова специалиста телеканал «Матч Премьер».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин принял участие в 24 матчах, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В свою очередь Смолов провел 21 поединок, записав на свой счет девять голов и два ассиста.

После 26 туров «Динамо» занимает седьмое место в РПЛ.