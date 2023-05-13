В «Торпедо» рассказали о будущем Клотета

Испанский специалист Жозеп Клотет продолжит работать с московским «Торпедо» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент столичного клуба Ярослав Савин.

«Нынешний главный тренер будет готовить «Торпедо» к следующему сезону. Мы с самого начала об этом говорили, когда его назначили. Ничего не поменялось с тех пор», - приводят слова руководителя «Известия».

За четыре тура до завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги «автозаводцы» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Клотет занял пост рулевого команды в марте, подписав контракт до кона июня 2025 года.