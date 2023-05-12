Масалитин: «Реформа второй лиги была нужна»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал реформы в российском футболе, в частности, реформу Второй лиги. Он считает, что она была необходима в связи с тем, что из-за долгой паузы игроки теряют свои футбольные навыки.

- Досконально изучить эту реформу я не успел, но хочется сказать главное — нужно смотреть на финансовую составляющую клубов. Во Второй лиге условно семь месяцев ребята играют, а потом пять у них длится межсезонье — это неправильно. Конечно, им нужна игровая практика, - цитирует слова Масалитина «Рейтинг Букмекеров».

В своей карьере Масалитин сменил без малого полтора десятка клубов, успев поиграть и за границей - в испанском «Бадахосе», чешской «Сигме» и нидерландском «Витессе». Карьеру он закончил в 2002 году в «Тереке».