Колыванов: «Вся страна ждёт, что Мостовой попробует себя в качестве тренера»

Бывший футболист российской сборной, ныне тренирующий «Текстильщик» из Иваново, считает, что его современнику Александру Мостовому давно пора попробовать себя в роли наставника. Мостовой недавно пообещал получить тренерскую лицензию, однако эта история уже давно стала анекдотом в российском футболе.

- Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе. Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера, - цитирует слова Колыванова Sport24.

Напомним, что в августе Мостовому исполнятся 55 лет.