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Колыванов: «Вся страна ждёт, что Мостовой попробует себя в качестве тренера»

12 Мая 2023 • 23:32 Комментировать

Бывший футболист российской сборной, ныне тренирующий «Текстильщик» из Иваново, считает, что его современнику Александру Мостовому давно пора попробовать себя в роли наставника. Мостовой недавно пообещал получить тренерскую лицензию, однако эта история уже давно стала анекдотом в российском футболе.

- Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе. Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера, - цитирует слова Колыванова Sport24.

Напомним, что в августе Мостовому исполнятся 55 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Игорь Колыванов
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