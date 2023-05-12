Игнатьев считает, что Черчесова возьмут в любой клуб РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о возможном возвращении в Россию Станислава Черчесова. Неделю назад российский специалист во второй год подряд стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша».

«В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак». Все будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Последним клубом Черчесова в России было столичное «Динамо» - специалист покинул клуб в 2015 году.

В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова