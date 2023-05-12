Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович назвал цель «Динамо» на остаток сезона

12 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о цели своих подопечных на четыре оставшихся матча сезона.

«Что касается оставшихся встреч, наша задача в них — это набор максимального количества очков. К тому же, каждый игрок благодаря тренировкам в нашей команде должен становиться всё лучше и лучше», - заявил Йоканович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» вылетело из Кубка России в Пути регионов на стадии первого полуфинала, проиграв «Акрону». Что касается Премьер-лиги, то в турнирной таблице динамовцы упали на седьмое место – у команды лишь 42 очка и никаких перспектив побороться даже за место в первой тройке.

В 27-м туре РПЛ «Динамо» встретится дома с грозненским «Ахматом».

«Динамо» может расстаться с Лаксальтом

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.05.23 в 12:00
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2.19 3.65 3.25
Видео
13.05.23 в 14:00
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
6.60 4.90 1.47
Видео
13.05.23 в 16:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.40 5.20 7.60
Видео
13.05.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.36 5.00 9.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
22:03 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ
21:43 · Россия. Премьер-лига
Йоканович назвал цель «Динамо» на остаток сезона
21:33 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов – о матче «Химки» - «Спартак»: «Будет битва»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Зенит» — фаворит, но у «Краснодара» есть шансы»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Бушманов дал оценку работе Абаскаля в «Спартаке»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Альшин рассказал о настрое «Факела» на матч с «Пари НН»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Гбамбле: «РПЛ — лига топ-уровня»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА заявил, что в команде не обсуждают возвращение Фернандеса
20:39 · Кубок России
Известен главный арбитр кубковой встречи «Краснодар» - «Урал»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Названо условие возвращения Карапузова в «Динамо»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Антич назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ
20:13 · Россия. Премьер-лига
В РФС оценили возможность матча Россия – Индонезия
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили оценил возможный матч сборных России и Индонезии
19:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева объяснил неубедительную игру защитника ЦСКА
19:38 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Химки» в матче со «Спартаком» выложатся на максимум»
Все новости
Рекомендуем