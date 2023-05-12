Йоканович назвал цель «Динамо» на остаток сезона

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о цели своих подопечных на четыре оставшихся матча сезона.

«Что касается оставшихся встреч, наша задача в них — это набор максимального количества очков. К тому же, каждый игрок благодаря тренировкам в нашей команде должен становиться всё лучше и лучше», - заявил Йоканович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» вылетело из Кубка России в Пути регионов на стадии первого полуфинала, проиграв «Акрону». Что касается Премьер-лиги, то в турнирной таблице динамовцы упали на седьмое место – у команды лишь 42 очка и никаких перспектив побороться даже за место в первой тройке.

В 27-м туре РПЛ «Динамо» встретится дома с грозненским «Ахматом».

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