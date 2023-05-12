Гбамбле: «РПЛ — лига топ-уровня»

Нападающий «Ахмата» Нене Джуниор Гбамбле оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги.

«РПЛ — лига топ-уровня, здесь сильные команды и очень качественные игроки. Для меня это действительно хороший чемпионат. Думаю, РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

После 26 туров «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 43 набранных очка.