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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гбамбле: «РПЛ — лига топ-уровня»

12 Мая 2023 • 21:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Нападающий «Ахмата» Нене Джуниор Гбамбле оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги.

«РПЛ — лига топ-уровня, здесь сильные команды и очень качественные игроки. Для меня это действительно хороший чемпионат. Думаю, РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

После 26 туров «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 43 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Нене Джуниор Гбамбле
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