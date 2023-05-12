Названо условие возвращения Карапузова в «Динамо»

Стало известно условие, при котором вингер «Ахмата» Владислав Карапузов вернётся в клуб, которому принадлежит – в столичное «Динамо».

Как рапортует Metaratings со ссылкой на свои источники, Карапузов вернётся в расположение «бело-голубых» исключительно в случае ухода с поста главного тренера московского клуба Славиши Йокановича. На данный момент для игрока дорога в «Динамо» закрыта.

Отмечается, что сам молодой россиянин не против вернуться в «Динамо» из аренды. Но если Йоканович останется в московскому клубе, то Карапузову придётся искать себе новую команду.

Арендное соглашение 23-летнего игрока с «Ахматом» заканчивается в конце текущего сезона. На его счету в сезоне 24 матча во всех турнирах, в них он лишь два раза отметился ассистом.

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