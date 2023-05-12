В РФС оценили возможность матча Россия – Индонезия

В Российском футбольном союзе прокомментировали возможность проведения товарищеской игры между сборными России и Индонезии. По словам пресс-службы РФС, организации очень обрадовались интересу коллег из Юго-Восточной Азии.

«Сейчас мы контактируем с несколькими федерациями, надеемся, достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России», - заявили в РФС «Спорт-Экспрессу».

Напомним, о желании провести товарищескую игру с россиянами недавно заявил министр спорта Индонезии Дито Ареотеджо.

Сборная Индонезии занимает 175-е место в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России – на 37-й строчке.