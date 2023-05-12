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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили оценил возможный матч сборных России и Индонезии

12 Мая 2023 • 19:47 Комментировать

Ветеран московского «Спартака», бывший голкипер клуба Анзор Кавазашвили оценил возможный матч между сборными России и Индонезии. О возможности проведения такого матча недавно заявил министр спорта Индонезии Дито Ариотеджо в разговоре с послом РФ в стране Людмилой Воробьёвой.

«Полностью поддерживаю возможность матча не только с командой Индонезии, но и с другими сборными. Надо играть с любой командой, которая протягивает руку помощи, восстанавливая спортивные связи», - заявил Кавазашвили «РИА Новости Спорт», добавив, что в последний раз он очень давно был в Индонезии, порядка 60 лет назад, и тогда очень поразился данной страной.

На данный момент в 2023 году сборная России сыграла лишь два контрольных матча. Первый – в Тегеране против сборной Ирана (1:1), второй – дома в Санкт-Петербурге против команды Ирака (2:0). Оба матча состоялись в минувшем марте.

Сборная России может провести матч с экзотическим соперником

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили Сборная Индонезии
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