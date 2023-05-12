Сулейманов получил дисквалификацию за драку в матче чемпионата Израиля

Нападающий израильского «Хапоэля» Беэр‑Шева Магомед‑Шапи Сулейманов получил длительную дисквалификацию.

Как сообщает ONE, 23-летний футболист был отстранен от участия в десяти предстоящих матчах. Наказание было вынесено за участие в драке в матче очередного тура чемпионата Израиля с «Маккаби» Хайфа (2:1), который прошел 1 мая. В ходе массовой стычки российский игрок дал пощечину нападающему Долеву Хазизу. Добавим, что Сулейманова могли дисквалифицировать на 12 встреч, но в итоге было принято решение о 10 играх.

Напомним, Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды, контракт вингера принадлежит «Краснодару». В текущем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть ассистов.