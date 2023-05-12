Сёмин оценил Александра Мостового как будущего тренера

Легендарный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что бывший футболист, футбольный эксперт Александр Мостовой готовится стать тренером. Сегодня, 12 мая Мостовой подал документы в тренерскую академию РФС.

«Он был сильным футболистом, теперь ему надо получить тренерскую лицензию. У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет», - рассказал Сёмин «РИА Новости Спорт».

Что касается будущего клуба Мостового, то этот вопрос Сёмин пока оставил без ответа.

«На должность тренера назначают неожиданно – пока сложно сказать, куда его возьмут», - добавил Сёмин.

Мостовой смог подать документы на получение тренерской лицензии