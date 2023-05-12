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Павлюченко считает, что у Мостового есть тренерские перспективы

12 Мая 2023 • 18:39 Комментировать

Нападающий медийного клуба Fight Nights Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что Александр Мостовой поступил на тренерские курсы. Напомним, 54-летний экс-игрок «Спартака» на данный момент возглавляет Fight Nights.

«Есть ли у Мостового перспективы в тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Экс-форвард «Тоттенхэма» добавил, что будет рад, если в будущем Мостовой станет главным тренером команды Российской премьер-лиги.  

Мостовой смог подать документы на получение тренерской лицензии
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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Александр Мостовой Fight Nights
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