Павлюченко считает, что у Мостового есть тренерские перспективы

Нападающий медийного клуба Fight Nights Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что Александр Мостовой поступил на тренерские курсы. Напомним, 54-летний экс-игрок «Спартака» на данный момент возглавляет Fight Nights.

«Есть ли у Мостового перспективы в тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Экс-форвард «Тоттенхэма» добавил, что будет рад, если в будущем Мостовой станет главным тренером команды Российской премьер-лиги.