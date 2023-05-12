Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт может сменить клубную прописку.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» могут отпустить своего 30-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, игрок выступает за «Динамо» с июля 2021 года, но в нынешнем сезоне уругваец сильно подвержен различным травмам.

В сезоне-2022/23 Лаксальт сыграл лишь в 13 матчах с учетом всех турниров и получил четыре желтые карточки. Действующий контракт защитника со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.