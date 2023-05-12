Мостовой смог подать документы на получение тренерской лицензии

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой смог подать документы для обучения на тренера.

«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков», — сообщает пресс-служба РФС в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, ранее у 54-летнего Мостового были проблемы с подачей документов, но теперь история завершилась благополучно для будущего специалиста.

Отметим, что экс-игрок «красно-белых» уже занимается тренерской деятельностью, он возглавляет клуб Медийной футбольной лиги Fight Night. Под его руководством в прошлом сезоне команда заняла последнее место в МФЛ.