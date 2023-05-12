В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси может не перейти в «Аль-Хиляль», какие условия Килиан Мбаппе и «Реал» поставили друг другу, и кого мечтает пригласить на тренерский мостик «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Жена поставила Месси ультиматум

Слухов о Лионеле Месси появляется так много, что хватило бы на отдельную рубрику. Но давайте всё-таки о наиболее интересном. Аргентинского форварда активно сватают в «Аль-Хиляль», который готов платить игроку 400 миллионов евро в год, а то и больше, данные разные. Но есть серьёзный камень преткновения. По слухам, Антонелла Рокуццо, супруга Месси, выступила против переезда в Саудовскую Аравию. Девушка хочет жить в Европе, а Лео так привязан к семье, что вряд ли станет ехать на Ближний Восток один.

В сложившейся ситуации на первый план выходит вариант с возвращением Месси в «Барселону». Аргентинец якобы ждёт сигнала от каталонского клуба – он хочет знать, смогут ли «сине-гранатовые» осуществить сделку финансово. Также у Лео есть вариант с продлением контракта с «ПСЖ». Недавняя история с самовольным отъездом аргентинца из расположения клуба не должна повлиять. Кстати, есть информация, что Месси подписал какое-то тайное соглашение с парижанами после этого скандала. Что там прописано, загадка.

Неймар выбрал место продолжения карьеры

«ПСЖ» хочет расстаться с Неймаром, о чём судачат уже давно. Бразилец, в свою очередь, тоже намерен сменить клуб – его смутили недавние протесты фанатов. Слухи говорят о том, что Неймар принял решение по своему будущему – звёздный бразилец хочет играть в Премьер-лиге Англии. Неймара связывают с целым рядом грандов, в частности с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом сложно представить, как лондонский клуб сможет подписать Неймара после своих огромных затрат в предыдущие окна.

Мбаппе и «Реал» поставили ультиматумы друг другу

Слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Но после того, как в прошлом году трансфер сорвался, в Мадриде больше не доверяют футболисту. Там считают, что Мбаппе использовал «Реал», чтобы выбить лучшие условия по новому контракту с «ПСЖ». Теперь «Реал» якобы выдвинул Килиану условие – он должен публично заявить о желании переехать в Мадрид. Иначе сделки не будет.

Мбаппе тоже не подарок, и он тоже выдвигает «Реалу» свои условия. Они касаются имиджевых прав, которые очень важны для игрока. По слухам, Килиан не хочет передавать часть этих прав «сливочным» при переходе.

А «ПСЖ», если верить слухам, выдвинул «Реалу» невероятные условия по трансферу Мбаппе. Гранд Лиги 1 хочет получить от «сливочных» 150 миллионов евро и Винисиуса Жуниора в придачу. В Мадриде принимать такие условия не готовы. В общем, всё сложно.

«ПСЖ» мечтает о Зидане

«ПСЖ» может сменить главного тренера в летнее межсезонье. По данным прессы, гранд Лиги 1 очень хочет – буквально мечтает – пригласить на тренерский мостик Зинедина Зидана. Француз уже два года не имеет клуба, и ожидается, что он вернётся к работе в ближайшее время. Вариант с «ПСЖ» может быть привлекательным для Зидана, хотя на горизонте есть ещё «Ювентус». Там тоже рассматривают кандидатуру Зинедина.

Слухи собирал Александр Тихий.