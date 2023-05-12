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Тренер «Зенита»: «Если Кузяев уйдёт, для нас это будет большая потеря»

12 Мая 2023 • 14:59 Комментировать

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался насчет будущего полузащитника Далера Кузяева. Контракт 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2023 года.

«Продление контракта - личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством. Мы довольны Кузяевым. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Цвета петербургского клуба Кузяев защищает с 2017 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Далер провел 22 матча, отметившись пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям де Оливейра Далер Кузяев
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