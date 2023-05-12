Медведев вышел на футбольное поле впервые после тяжелейшей травмы

Голкипер «Ростова» Никита Медведев вернулся на футбольное поле спустя восемь месяцев после получения тяжёлой травмы – разрыва связок колена. Новостью делится пресс-служба донской команды.

Сегодня молодёжный состав «Ростова» играет в рамках Молодёжной лиги против сверстников из «Урала». Место в воротах дончан занял 28-летний голкипер.

Напомним, что Медведев серьёзно травмировал колено 14 сентября прошлого года – в тот день ростовчане играли в Кубке России против «Оренбурга» (3:1) в рамках группового раунда.

Основной состав «жёлто-синих» в 27 туре РПЛ сыграет против «Сочи» в гостях.

Агент Медведева: Мы не готовы рассматривать никакие варианты