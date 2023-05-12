Аршавин рассказал, о чём подумал после громкой победы над Нидерландами на Евро-2008

Сборная Нидерландов катком прошлась по своим соперникам на групповой стадии чемпионата Европы в 2008 году. Казалось, что «оранжевые» не испытают проблем с Россией в четвертьфинале, но на деле оказалось иначе. Команда Гуса Хиддинка победила со счётом 3:1 по итогам экстра-тайма и пробилась в полуфинал. Там победа над Нидерландами входит в список наиболее памятных успехов в истории российского футбола.

Андрей Аршавин, который забил один из голов в том матче против Нидерландов, вспомнил о своих эмоциях после финального свистка.

«Я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам – ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее всплывало в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб», - сказал Аршавин, чьи слова приводит Sports.ru.

Напомним, что в полуфинале Евро-2008 сборная России проиграла Испании. Как следствие, российская национальная сборная стала серебряным призёром континентального футбольного форума.