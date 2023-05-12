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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев сам снял свою кандидатуру в исполком РФС

12 Мая 2023 • 13:32 Комментировать

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», сам снял свою кандидатуру на место в исполкоме Российского футбольного союза.

Ранее было объявлено о том, что клубы Премьер-лиги на общем собрании выдвинули в исполком Ахмеда Айдамирова (генеральный директор «Ахмата») и Бориса Ротенберга (президент «Сочи»).

«Сайманов снял свою кандидатуру [раньше], а сегодня – Медведев», - сказал журналистам Александр Алаев, который занимает пост президента РПЛ. Он отметил, что клубы единогласно поддержали Айдамирова и Ротенберга.

Добавим, что выборы в исполком РФС пройдут в четверг, 22 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РФС Борис Ротенберг Александр Алаев Ахмед Айдамиров РПЛ Александр Медведев
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