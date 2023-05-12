Генеральный директор «Крыльев» Андреев: «Решение об отставке будет принято после совета директоров»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о своей возможной отставке в знак протеста против судейства в чемпионате России.

Напомним, после матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2) Андреев объявил о своём уходе из самарского клуба. По словам гендиректора, своим поступком он хочет привлечь внимание к проблеме плохого судейства в нашей стране, однако окончательное решение об отставке будет принято позже. Функционер также подчеркнул, что своей цели ему добиться удалось.

«Заседания совета директоров ещё не было. Решение будет принято после совета директоров», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч самарская команда проведёт в воскресенье, 14 мая, против «Локомотива». Начало — в 14:00 по московскому времени.