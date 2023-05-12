Бушманов: «Пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок Содружества»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов выступил за то, чтобы возродить Кубок Содружества, пока Россия отстранена от участия в международных турнирах.

«Для болельщиков это было бы интересно 100%. В принципе, пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества. Интересная идея, которую нужно проанализировать», - передает слова Бушманова Legalbet.

Напомним, что УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили Россию от участия в турнирах под своей эгидой.

Первый розыгрыш Кубка Содружества состоялся в январе 1993 года. С 2012 года в турнире стали играть молодежные и юношеские сборные.