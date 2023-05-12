Защитник «Динамо» Сазонов: «Не хочу говорить о слухах об уходе Йокановича»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о слухах о возможной отставке главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Не хочу говорить про слухи об уходе Йокановича. Сейчас он наш тренер. Мы играем. Выиграли — и все счастливы», — приводит слова Сазонова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Йоканович покинет «Динамо» по окончании нынешнего сезона. Его место может занять нынешний главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.

После 26 туров РПЛ «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Свой ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 14 мая, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.