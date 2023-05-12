Гендиректора «Зенита» Медведева не выдвинули в кандидаты на место в исполкоме РФС

В пятницу проходит общее собрание клубов Премьер-лиги России. По ходу мероприятия клубы проголосовали за выдвижение Ахмеда Айдамирова и Бориса Ротенберга в кандидаты на место в исполкоме Российского футбольного союза. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

Ахмед Айдамиров занимает должность генерального директора «Ахмата», а Борис Ротенберг – должность президента «Сочи».

Ранее сообщалось, что свою кандидатуру также выдвигал Александр Медведев, который занимает пост генерального директора «Зенита».

Добавим, что в чемпионате России сезона 2022/2023 осталось провести четыре тура.