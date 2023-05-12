В «Химках» рассказали о состоянии защитника Идову

Илья Кузнецов, который занимает должность пресс-атташе подмосковных «Химок», высказался о состоянии здоровья защитника команды Брайна Идову.

«Брайн Идову продолжает восстановление. Пока он тренируется по индивидуальной программе», - приводятся слова Кузнецова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний защитник провел 16 поединков, в которых получил три желтые карточки.

После 26 туров чемпионата страны подмосковных коллектив набрал 17 баллов и находится на предпоследней строчке в турнирной таблице.