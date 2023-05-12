Агент: «Если ничего не поменяется, Соу летом вернётся в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, многое в судьбе 28-летнего футболиста будет зависеть от решений, которые примут в ФИФА. Напомним, что ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.

«Если ничего не поменяется, Али летом вернётся в «Ростов». Мы не знаем, какое решение может принять ФИФА», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

Кроме того, агент подчеркнул, что пока не знает, какое решение примет гамбийский футболист, если ФИФА разрешит игрокам продлить приостановку своих соглашений.

В текущем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» 31 матч, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.