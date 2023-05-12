Агент назвал сроки возвращения Джорджевича

Стало известно, когда может вернуться на поле нападающий «Сочи» Лука Джорджевич. Об этом высказался футбольный агент Игорь Глушевич, который представляет интересы футболиста.

«Лука хорошо себя чувствует. Он должен восстановиться и вернуться на поле в течение 10 дней», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний форвард провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 26 туров чемпионата России сочинский клуб набрал 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.