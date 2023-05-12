Известен бюджет «Спартака» на новый сезон

Стал известен размер бюджета московского «Спартака» на следующий сезон.

Как информирует «РБК Спорт», он составит 12 миллиардов рублей. Это почти на миллиард больше, чем в нынешнем сезоне. Новый бюджет должны утвердить в самое ближайшее время.

В нынешнем сезоне чемпионата России «красно-белые» набрали 49 очков после 26 туров. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место, отставая от идущего третьим «Ростова» на один балл.

Следующий матч «Спартак» проведет против подмосковных «Химок» в субботу, 13 мая. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени.