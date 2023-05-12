Воспитанник «Спартака» погиб в ДТП

Экс-футболист «Спартака-2», «Динамо-2» и «Химок» Александр Каракин попал в автомобильную аварию. В результате ДТП его доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Каракин скончался в результате полученных травм, об этом рапортует телеграм-канал Shot.

В ночь на 12 мая Александр попал в серьёзную аварию на Минском шоссе. Некоторые источники информировали, что в момент ДТП футболист мог участвовать в уличной гонке.

Каракин являлся воспитанником академии столичного «Спартака». Он завершил игровую карьеру в 2018 году, после чего продолжил выступать на любительском уровне.