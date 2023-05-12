Дюрица: «Помню, как вернулся после чемпионата мира, а Сёмин сказал, что не хочет меня видеть»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением об экс-наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.

Напомним, под руководством российского специалиста словак выступал с 2009 по 2010 год. По словам Дюрицы, он очень благодарен Сёмину, несмотря на то, что в их отношениях были непростые периоды.

«Помню, как вернулся после чемпионата мира, приехал на тренировку, а Сёмин сказал, что не хочет видеть меня в команде. Потом я два или три месяца занимался индивидуально. Но я ему очень благодарен за это, потому что стал сильнее, хорошо подготовился», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

В общей сложности за «Локомотив» Дюрица провёл 150 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Сёмин работал в московском клубе с 1992 по 2005 год, а также с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020. Именитый наставник трижды приводил «железнодорожников» к чемпионскому титулу и шесть раз выигрывал Кубок России.