Личка рассказал о цели «Оренбурга» на финише сезона

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против екатеринбургского «Урала» в 27-м туре чемпионата России.

«Нужно, чтобы не получилось проиграть два раза подряд. Мы будем давить, играть в свой футбол. Хотим забрать ещё плюс-минус шесть очков до конца сезона, поэтому для нас очень важно», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Матч между «Уралом» и «Оренбургом» состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой позиции.