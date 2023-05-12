Дюрица рассказал, почему не хочет быть тренером

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

По словам словака, сейчас он делает интервью с футболистами и другими людьми, а вот тяги к тренерской деятельности у него нет. Дюрица отметил, что разъезды с командой отнимают много времени, которое можно провести со своими близкими.

«Футбол был моей любовью всю жизнь. Он мне многое дал, но и очень многое забрал. Забрал время с моей семьёй, друзьями. Я поездил по миру. И если бы стал тренером, всё это началось бы с начала. Сердце подсказывает, что работа тренером — не для меня», — приводит слова Дюрицы «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дюрица выступал за «Локомотив» с 2009 по 2016 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» защитник провёл 150 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Также в карьере футболиста был раменский «Сатурн».