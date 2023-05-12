«Спартак» готов продать защитника

Защитник Леон Классен может покинуть московский «Спартак» по завершении нынешнего сезона.

Как рапортуют журналисты Metaratings.ru, стороны прекратят сотрудничество, если игрок не согласится на понижение заработной платы.

«Красно-белые» готовы рассмотреть полноценный трансфер или аренду Леона с обязательным правом выкупа. Интерес к футболисту проявляют другие представители Премьер-лиги.

Срок действующего трудового соглашения между Классеном и «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник поучаствовал в 11 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.