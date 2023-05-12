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Дюрица: «Трансфер Дзюбы - огромная победа «Локомотива»

12 Мая 2023 • 10:10 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы за «железнодорожников».

«Дзюба голоден до голов и футбола. Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа. Думаю, Дзюба останется. Клубу следует продлить с ним соглашение еще на год», - приводит слова Дюрицы издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, подписав краткосрочный трудовой договор до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел девять матчей, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Дюрица Артём Дзюба
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