Озбилиз считает, что обсуждения возможного перехода в «Челси» сильно давят на Захаряна

Бывший футболист «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, 19-летний Захарян пока находится в процессе своего становления, поэтому многого ждать от него сейчас не стоит.

«С возрастом придёт стабильность, а пока СМИ не стоит говорить, что это новая звезда, постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси» — это сильно давит на Захаряна. Игрок хочет показывать, на что он способен, и абстрагироваться от лишнего внимания», — цитирует Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 33 матча, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.