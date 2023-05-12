Российскому нападающему грозит 12 матчей дисквалификации

Российскому нападающему Магомеду-Шапи Сулейманову, выступающему в аренде за израильский клуб «Хапоэль» (Беэр-Шева), грозит серьезное наказание за участие в драке во время матча. Игрока могут дисквалифицировать на 12 поединков, об этом рапортует Ynet.

«Хочу извиниться перед фанатами и ассоциацией. Это мой дебютный сезон в Израиле. Никогда ранее не попадал в подобные ситуации», - высказался о произошедшем Сулейманов.

Арендное соглашение 23-летнего нападающего с «Хапоэлем» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Полноценный трудовой договор футболиста принадлежит «Краснодару».