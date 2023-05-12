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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российскому нападающему грозит 12 матчей дисквалификации

12 Мая 2023 • 07:03 Комментировать

Российскому нападающему Магомеду-Шапи Сулейманову, выступающему в аренде за израильский клуб «Хапоэль» (Беэр-Шева), грозит серьезное наказание за участие в драке во время матча. Игрока могут дисквалифицировать на 12 поединков, об этом рапортует Ynet.

«Хочу извиниться перед фанатами и ассоциацией. Это мой дебютный сезон в Израиле. Никогда ранее не попадал в подобные ситуации», - высказался о произошедшем Сулейманов.

Арендное соглашение 23-летнего нападающего с «Хапоэлем» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Полноценный трудовой договор футболиста принадлежит «Краснодару».

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Евро-Футбол.Ру,
Хапоэль Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов
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