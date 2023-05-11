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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Таранов признался, что всю карьеру играл на нелюбимой позиции

11 Мая 2023 • 23:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
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14.05 14:00

Бывший лидер обороны «Крыльев Советов» Иван Таранов признался, что всю свою профессиональную карьеру провёл на позиции, которая ему не нравилась. Таранов, напомним, выступал в центре обороны.

«Никогда не видел себя в центре защиты. Центральный защитник — это жесткий, ведущий борьбу игрок, а у меня таких качеств на поле особо и не было никогда. А если были, то они были точно не ключевыми», - признался Таранов в интервью Metaratings.

Как добавил бывший футболист, ему было интересно быть тем игроком, который на поле больше созидает и разыгрывает.

«Но, если бы я отказался от такой позиции, возможно, у меня бы и не было такой карьеры», - заключил Таранов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Таранов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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