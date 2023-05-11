Таранов признался, что всю карьеру играл на нелюбимой позиции

Бывший лидер обороны «Крыльев Советов» Иван Таранов признался, что всю свою профессиональную карьеру провёл на позиции, которая ему не нравилась. Таранов, напомним, выступал в центре обороны.

«Никогда не видел себя в центре защиты. Центральный защитник — это жесткий, ведущий борьбу игрок, а у меня таких качеств на поле особо и не было никогда. А если были, то они были точно не ключевыми», - признался Таранов в интервью Metaratings.

Как добавил бывший футболист, ему было интересно быть тем игроком, который на поле больше созидает и разыгрывает.

«Но, если бы я отказался от такой позиции, возможно, у меня бы и не было такой карьеры», - заключил Таранов.

Таранов назвал лучших легионеров в истории РПЛ