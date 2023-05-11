Адиев: «У Зуева большое желание выступать за сборную Казахстана»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев имеет большое желание выступать за его команду.

«Знаю, что парень хочет получить гражданство, у него есть большое желание. Но мой принцип и принцип президента КФФ Адлета Барменкулова: мы не хотим вводить кого-то в состав искусственным образом», - цитирует Адиева Metaratings-kz.

Александру Зуеву 26 лет, минувшей зимой он перебрался в «Крылья». Несмотря на то, что Зуев родился в городе Костанай, что в Казахстане, у него российское гражданство – в 2005 году его семья перебралась в Россию. Первые два года занятий футболом в детстве Зуев провёл в академии костанайского «Тобола».

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