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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адиев: «У Зуева большое желание выступать за сборную Казахстана»

11 Мая 2023 • 22:55 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
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14.05 14:00

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев имеет большое желание выступать за его команду.

«Знаю, что парень хочет получить гражданство, у него есть большое желание. Но мой принцип и принцип президента КФФ Адлета Барменкулова: мы не хотим вводить кого-то в состав искусственным образом», - цитирует Адиева Metaratings-kz.

Александру Зуеву 26 лет, минувшей зимой он перебрался в «Крылья». Несмотря на то, что Зуев родился в городе Костанай, что в Казахстане, у него российское гражданство – в 2005 году его семья перебралась в Россию. Первые два года занятий футболом в детстве Зуев провёл в академии костанайского «Тобола».

Адиев: «Мне ближе фраза «счастье любит тишину»

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев Александр Зуев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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