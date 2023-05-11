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В «Алании» прокомментировали слух о приходе в клуб Цаллагова

11 Мая 2023 • 22:26 Комментировать

Во владикавказской «Алании» оценили недавний слух о приходе в команду опытного защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова.

«Мы хорошо знаем Цаллагова — это очень качественный игрок. Если сможем пригласить его в наш клуб в конце сезона, мы этим воспользуемся», - рассказал Sport24 гендиректор «Алании» Руслан Сиукаев, добавив, что в клубе в курсе, что Цаллагова отстранили от основного состава сочинцев.

Ибрагим Цаллагов – уроженец города Владикавказ, столицы Республики Северная Осетия - Алания. Однако на взрослом уровне за «Аланию» защитник до сих пор не выступал.

Ранее появились новости о том, что Цаллагова из-за конфликта в клубе сослали в дубль «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ибрагим Цаллагов Руслан Сиукаев
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