«Я рад, что Дзюба так много забивает и помогает «Локомотиву» — Ерохин

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился комментарием о высокой результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба остается квалифицированным игроком очень высокого уровня для чемпионата России. Молодец, что забивает и помогает команде! Я рад, что он так много забивает и помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ», — приводит слова Ерохина издание «Спорт-Экспресс».

После возвращения в Российскую премьер-лигу 34-летний Дзюба провел за московский «Локомотив» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.