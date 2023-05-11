Еремякин: «Оренбург» рассмотрит предложения по Личке от других команд»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что менеджмент его клуба рассмотрит предложения по главному тренеру команды Марцелу Личке от других команд. Вероятно, такие поступят в южноуральский клуб грядущим летом из-за успешной работы чеха в команде.

«Если по нему будут предложения, будем реагировать на них. Не знаю, какое должно быть предложение, чтобы мы его отпустили. Надеюсь, что он останется с нами до конца контракта», - заявил Еремякин «РИА Новости Спорт».

Напомним, что контракт Лички с «Оренбургом» рассчитан до конца следующего сезона. Оренбуржцы в РПЛ идут на восьмом месте в турнирной таблице.