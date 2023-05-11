Мостовой — о возможном возвращении Сёмина в РПЛ: «Всему своё время, возраст нужно учитывать»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поздравил легенду московского «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, Сёмину исполнилось 76 лет.

«Присоединяюсь к поздравлениям Юрия Палыча с днём рождения! Он знаковая фигура для российского футбола, прежде всего для «Локомотива». Что касается его возвращения в РПЛ, то всему свое время. Возраст нужно учитывать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Сёмин возглавлял «Локомотив» четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Последним местом работы российского специалиста был «Ростов», в котором он проработал с августа по сентябрь 2021 года.