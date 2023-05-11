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Валерий Баринов: «Сёмин заходил в «Локомотив», а его выводили» эксклюзив

11 Мая 2023 • 20:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.00
14.05 14:00

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил тренерские успехи Юрия Сёмина на посту главного тренера «железнодорожников».

- Вы можете назвать Юрия Павловича одним из лучших российских тренеров?

- Да, конечно. Выдающихся специалистов в футболе у нас можно пересчитать по пальцам одной руки.

- Кто войдёт в этот список?

- Бесков, Газзаев, Иванов, Лобановский. Такого уровня люди и тренеры.

- Он часто уходил из «Локомотива». С чем вы это связываете?

- Он заходил, а его выводили. У руководства клуба есть странная способность. Ещё в советское время в клубе были люди, обладавшие даром руководителя. Такая же история и с Сёминым. Он работал, а потом пришли люди, которые ничего не понимают в футболе и окружили себя сотрудниками, которые совсем ничего не соображают в спорте. В последние месяцы «Локомотив» играет хорошо, только бы не спугнуть. Как только команда начнёт себя ещё увереннее чувствовать в чемпионате, начальство сменит тренера. Не было его – чуть не вылетели, вернулся он – чемпионство взяли. Сёмин создал целую эпоху, кропотливо собирал футболистов, которые выросли вместе с ним.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Валерий Баринов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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