Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил тренерские успехи Юрия Сёмина на посту главного тренера «железнодорожников».

- Вы можете назвать Юрия Павловича одним из лучших российских тренеров?

- Да, конечно. Выдающихся специалистов в футболе у нас можно пересчитать по пальцам одной руки.

- Кто войдёт в этот список?

- Бесков, Газзаев, Иванов, Лобановский. Такого уровня люди и тренеры.

- Он часто уходил из «Локомотива». С чем вы это связываете?

- Он заходил, а его выводили. У руководства клуба есть странная способность. Ещё в советское время в клубе были люди, обладавшие даром руководителя. Такая же история и с Сёминым. Он работал, а потом пришли люди, которые ничего не понимают в футболе и окружили себя сотрудниками, которые совсем ничего не соображают в спорте. В последние месяцы «Локомотив» играет хорошо, только бы не спугнуть. Как только команда начнёт себя ещё увереннее чувствовать в чемпионате, начальство сменит тренера. Не было его – чуть не вылетели, вернулся он – чемпионство взяли. Сёмин создал целую эпоху, кропотливо собирал футболистов, которые выросли вместе с ним.