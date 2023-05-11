«Оренбург» направил официальное письмо в московский «Спартак» по поводу выкупа 21-летнего форварда Степана Оганесяна. Информацию об этом подтвердил Василий Еремякин – президент южноуральского клуба.

«Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно», - рассказал Еремякин «РИА Новости Спорт», добавив, что клуб был обязан уведомить «Спартак» до 31 мая о желании выкупа игрока.

В текущем сезоне у 21-летнего нападающего три гола за свой клуб и один ассист в Премьер-лиге и Кубке России.

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