Тарасов уверен, что Сёмин ещё может вернуться в РПЛ

Легендарному советскому и российскому тренеру Юрию Сёмину сегодня, 11 мая исполнилось 76 лет. Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил именинника.
«Я Юрию Павловичу лично звонил и поздравил! Пожелал здоровья, оставаться всегда таким же прекрасным человеком», - поделился Тарасов с «Чемпионатом».
По мнению экс-хавбека, опытнейший специалист ещё может вернуться в РПЛ – на это у него есть много сил.
«Верю, мы ещё сможем увидеть его в РПЛ», - добавил Тарасов.
Напомним, что последним местом работы Сёмина на данный момент был «Ростов», дончан специалист покинул в 2021 году.
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