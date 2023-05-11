Тарасов уверен, что Сёмин ещё может вернуться в РПЛ

Легендарному советскому и российскому тренеру Юрию Сёмину сегодня, 11 мая исполнилось 76 лет. Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил именинника.

«Я Юрию Павловичу лично звонил и поздравил! Пожелал здоровья, оставаться всегда таким же прекрасным человеком», - поделился Тарасов с «Чемпионатом».

По мнению экс-хавбека, опытнейший специалист ещё может вернуться в РПЛ – на это у него есть много сил.

«Верю, мы ещё сможем увидеть его в РПЛ», - добавил Тарасов.

Напомним, что последним местом работы Сёмина на данный момент был «Ростов», дончан специалист покинул в 2021 году.

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