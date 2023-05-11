Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев: «Сёмин пока не сказал своего последнего слова в футболе» эксклюзив

11 Мая 2023 • 19:33 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.00
14.05 14:00

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил бывшего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения. Отметим, что Евсеев выступал под руководством Сёмина в стане «красно-зелёных» с 2000 по 2005 год.

- Вы вместе проработали несколько лет в «Локомотиве». Как чаще всего Юрий Павлович вёл себя на тренировках?

- Он был и спокойным, и взрывным. Требовательным, знал меру. Знал, когда дать кнут, а когда пряник.

- Он сказал своё последнее слово в футболе?

- Нет, пока не сказал. Он в хорошей форме.

Напомним, Вадим Валентинович возглавил воронежский клуб 1 мая. Под его началом воронежцы одержали победу над «Факелом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Юрий Сёмин Вадим Евсеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Vladik1993-25
11 Мая 2023 в 19:43
С Днём Рождения Юрий Павлович!!!))) Здоровья вам и всего самого наилучшего!!!)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
19:53 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Календарь у «Спартака» легче, чем у конкурентов за серебро РПЛ»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает продление контракта ЦСКА с Щенниковым бессмысленным
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тарасов уверен, что Сёмин ещё может вернуться в РПЛ
19:28 · Россия. Премьер-лига
Гогниев подтвердил, что его бывший помощник попал в реанимацию
19:13 · Россия. Премьер-лига
Таранов назвал лучший футбольный клуб России по инфраструктуре
19:11 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: Посмотрим, что будет после ухода легионеров из «Зенита»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой перечислил ключевых игроков «Зенита»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин не уверен, что Гойло будет играть в основном составе «Зенита»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Вера не смог назвать главного соперника «Оренбурга»
18:42 · Россия. Премьер-лига
76-летний Сёмин готов и дальше тренировать
18:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Химок» и «Алании» попал в реанимацию
18:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего российского игрока «Зенита»
18:35 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии Норманна и Нгамалё
18:32 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин заявил, что будет переживать за «Факел» Евсеева
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, чего пожелал себе на 76-летие
Все новости
Рекомендуем