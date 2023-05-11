Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил бывшего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения. Отметим, что Евсеев выступал под руководством Сёмина в стане «красно-зелёных» с 2000 по 2005 год.

- Вы вместе проработали несколько лет в «Локомотиве». Как чаще всего Юрий Павлович вёл себя на тренировках?

- Он был и спокойным, и взрывным. Требовательным, знал меру. Знал, когда дать кнут, а когда пряник.

- Он сказал своё последнее слово в футболе?

- Нет, пока не сказал. Он в хорошей форме.

Напомним, Вадим Валентинович возглавил воронежский клуб 1 мая. Под его началом воронежцы одержали победу над «Факелом».