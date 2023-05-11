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Гогниев подтвердил, что его бывший помощник попал в реанимацию

11 Мая 2023 • 19:28 Комментировать

Бывший главный тренер «Химок» и «Алании» Спартак Гогниев подтвердил новость о том, что его экс-помощник в тренерском штабе Георгий Джиоев попал в реанимацию в результате ДТП.

«Да, это действительно произошло. Очень неприятная новость, поэтому не хотел бы это обсуждать», - кратко сообщил Гогниев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Джиоев вместе со своим братом разбился на автомобиле близ села Кабардинка на Северном Кавказе. ДТП произошло минувшей ночью – с 10 на 11 мая.

Джиоев и Гогниев вместе работали в «Алании» и подмосковных «Химках».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Георгий Джиоев
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